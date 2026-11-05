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    Частные дома в Азербайджане подорожали на 5%

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2026
    • 17:47
    Частные дома в Азербайджане подорожали на 5%

    В октябре текущего года на рынке продажи частных жилых домов в Азербайджане наблюдался рост на 5% по сравнению с сентябрем.

    Как сообщили Report в Палате оценщиков Азербайджана (ПОА), индекс ПОА для этого сегмента в октябре вырос до 104,7.

    Медианный нормализованный показатель ПОА составил 670,2, а медианная цена предложения – 197 тыс. манатов.

    В Палате отметили, что показатель ПОА является нормализованным и учитывает площадь, а также другие характеристики жилых домов, поэтому его не следует приравнивать к цене за квадратный метр.

    На рынке аренды частных жилых домов индекс снизился на 42,3% - со 123,3 в сентябре до 71,1 в октябре. Медианная ставка аренды составила 5,33 маната за квадратный метр. ПОА подчеркивает, что некорректно оценивать это резкое изменение как прямое снижение арендных цен на дома с аналогичными характеристиками.

    На показатель могут повлиять уменьшение доли дач и вилл, предлагаемых по высоким ценам, в объявлениях, преобладание предложений долгосрочной аренды, а также изменения в составе наблюдаемых объектов по площади и характеристикам.

    объекты недвижимости Палата оценщиков Азербайджана
    AQP: Ötən ay fərdi yaşayış evlərinin satış qiyməti 5 % artıb
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