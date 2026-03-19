    Lukaşenko ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırır

    ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Con Koul Minskdə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə danışıqlar zamanı onun ABŞ-yə səfərinin mümkünlüyünü müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Biz həmçinin prezident Lukaşenkonun ABŞ-yə mümkün səfərini müzakirə etdik və bunu təşkil etmək üzərində işləyəcəyik", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp müntəzəm olaraq Lukaşenko barədə özünün yaxşı dostu və hörmətli dünya lideri kimi bəhs edib.

    Aleksandr Lukaşenko Con Koul
    Александр Лукашенко планирует визит в США

