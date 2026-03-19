Lukaşenko ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırır
- 19 mart, 2026
- 16:22
ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Con Koul Minskdə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə danışıqlar zamanı onun ABŞ-yə səfərinin mümkünlüyünü müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Biz həmçinin prezident Lukaşenkonun ABŞ-yə mümkün səfərini müzakirə etdik və bunu təşkil etmək üzərində işləyəcəyik", - o deyib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp müntəzəm olaraq Lukaşenko barədə özünün yaxşı dostu və hörmətli dünya lideri kimi bəhs edib.
