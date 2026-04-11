Şəki-Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsinə yeni rəis təyin olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 11 aprel, 2026
- 20:55
Şəki-Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, bununla əlaqədar mədəniyyət naziri Adil Kərimli tərəfindən müvafiq əmr imzalanıb.
Əmrə əsasən, Tural Kərimov Şəki-Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.
