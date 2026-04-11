Nyu-York metrosunda sərnişinlərə hücum edilib
- 11 aprel, 2026
- 21:39
Nyu-Yorkun Mərkəzi vağzalında maçeteli kişi metro sərnişinlərinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti yerli polisə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum edən şəxs üç nəfəri - 85 yaşlı kişi, 70 yaşlı qadın və 65 yaşlı kişini yaralayıb. Həmçinin iki polis əməkdaşı xəsarət alıb. Bütün zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Hücum edən şəxs müqavimət göstərməyə cəhd edərkən polislər tərəfindən güllələnib. Onun şəxsiyyəti müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07
"Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıbMaliyyə
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48