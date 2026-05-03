Türkiyə və Gürcüstanın din xadimləri Naxçıvanda səfərdədir
- 03 may, 2026
- 12:58
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Qars və İğdır vilayətlərindən, Gürcüstanın azərbaycanlıların kompakt yaşadığı müxtəlif bölgələrindən olan, eləcə də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdədir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, səfər xaricdə yaşayan soydaşlarımızla dini-mənəvi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi, ortaq tarixi və mədəni dəyərlər əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, dini maarifləndirmə fəaliyyətinin genişləndirilməsi, eləcə də sağlam dini mühitin təşviqi məqsədi daşıyır.
Nümayəndə heyəti əvvəlcə Kazım Qarabəkir Paşa məscidində olub. Qonaqlara burada yaradılmış şərait, dini ibadətin təşkili, eləcə də dövlət tərəfindən dini abidələrin qorunmasına göstərilən diqqət və qayğı barədə ətraflı məlumat verilib. Nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycanda ənənə halını almış vəhdət namazı qılıblar.
Din xadimləri səfər proqramına uyğun olaraq gün ərzində Heydər Məscidi kompleksi və Batabat yaylağı ilə tanış olacaqlar.
Qeyd edək ki, mayın 4-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda "Zəngəzur yolu – tarixin izi ilə" mövzusunda konfrans keçiriləcək.