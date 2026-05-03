    Религиозные деятели Турции и Грузии находятся с визитом в Нахчыване

    Религия
    03 мая, 2026
    13:24
    Религиозные деятели Турции и Грузии находятся с визитом в Нахчыване

    Религиозные деятели Азербайджана, турецких провинций Карс и Ыгдыр, а также различных регионов Грузии с компактным проживанием азербайджанцев находятся с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает местное бюро Report, визит, проходящий при организации Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана и Фонда пропаганды духовных ценностей, направлен на дальнейшее укрепление духовно-религиозных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также развитие сотрудничества на основе общих историко-культурных ценностей.

    Делегация сначала посетила мечеть Казима Карабекир-паши. Гостям была предоставлена подробная информация о созданных здесь условиях, организации религиозного богослужения, а также о внимании и заботе, проявляемых государством в отношении охраны религиозных памятников. Члены делегации совершили традиционный намаз.

    В течение дня в соответствии с программой визита религиозные деятели ознакомятся с комплексом мечети Гейдара и яйлагом Батабат (горная местность в Шахбузском районе).

    Отметим, что 4 мая при организации Госкомитета по работе с религиозными организациями и Фонда пропаганды духовных ценностей в Нахчыване состоится конференция на тему "Зангезурский путь – по следам истории".

    Нахчыванская Автономная Республика Турция Грузия
    Türkiyə və Gürcüstanın din xadimləri Naxçıvanda səfərdədir

