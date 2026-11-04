İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cəlilabadda 6 kəndin işığı kəsilib

    Energetika
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:21
    Cəlilabadda 6 kəndin işığı kəsilib

    Cəlilabad rayonunun 6 kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun bir sıra yaşayış məntəqələrində yararsız elektrik dirəklərinin yenilənməsi işlərinə başlanıb.

    Bununla əlaqədar rayonun Qarakazımlı, Sarxanlı, Dələli, Moranlı, Zərbəli və Şükürlü kəndləri üzrə ümumilikdə 1072 abonentin elektrik enerjisi ilə təchizatında fasilə yaranıb.

    Həmin kəndlərə elektrik enerjisinin verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    İşıq kəsilməsi Elektrik enerjisinin verilişi Cəlilabad
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