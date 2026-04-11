    В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил трех человек

    11 апреля, 2026
    21:04
    В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил трех человек

    На Центральном вокзале Нью-Йорка мужчина с мачете напал на пассажиров метро.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на местную полицию.

    Согласно информации, нападающий ранил трех человек, среди которых 85-летний мужчина, 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Также пострадали двое полицейских. Все пострадавшие доставлены в больницу.

    Нападавший был застрелен полицейскими при попытке сопротивления. Его личность пока не установлена.

    Центральный вокзал Нью-Йорка Нападение с ножом
