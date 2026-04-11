В Нью-Йорке мужчина с мачете ранил трех человек
Другие страны
- 11 апреля, 2026
- 21:04
На Центральном вокзале Нью-Йорка мужчина с мачете напал на пассажиров метро.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на местную полицию.
Согласно информации, нападающий ранил трех человек, среди которых 85-летний мужчина, 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Также пострадали двое полицейских. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Нападавший был застрелен полицейскими при попытке сопротивления. Его личность пока не установлена.
Последние новости
