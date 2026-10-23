В Пакистане при столкновении автобусов погибли 12 человек
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 18:25
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Не менее 12 человек погибли и около 22 получили травмы при лобовом столкновении микроавтобуса и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщили в полиции.
Авария произошла в пятницу возле Утхала на трассе Кветта-Карачи. Пассажирский автобус следовал из Гвадара в Карачи, а микроавтобус - из Белы в Карачи.
По данным полиции, семь человек погибли на месте, еще пятеро позднее скончались в больнице.
Пострадавших доставили в местную больницу, после чего перевезли для лечения в Карачи. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство погибших и раненых находились в микроавтобусе.
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