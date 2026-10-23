В Пакистане при столкновении автобусов погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли и около 22 получили травмы при лобовом столкновении микроавтобуса и пассажирского автобуса в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщили в полиции.

Авария произошла в пятницу возле Утхала на трассе Кветта-Карачи. Пассажирский автобус следовал из Гвадара в Карачи, а микроавтобус - из Белы в Карачи.

По данным полиции, семь человек погибли на месте, еще пятеро позднее скончались в больнице.

Пострадавших доставили в местную больницу, после чего перевезли для лечения в Карачи. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство погибших и раненых находились в микроавтобусе.