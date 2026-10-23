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    Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 18:57
    Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Pakistanın Bəlucistan əyalətində mikroavtobusla sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb və təxminən 22 nəfər yaralanıb.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə polisdən bildirilib.

    Qəza bu gün Kvetta-Karaçi magistralında Uthal şəhəri yaxınlığında baş verib.

    Polisin məlumatına görə, 7 nəfər hadisə yerində ölüb, 5 nəfər isə sonradan xəstəxanada vəfat edib.

    Yaralananlar yerli xəstəxanaya çatdırılıb, daha sonra müalicə üçün Karaçiyə köçürülüb. Onlardan yeddisi ağır vəziyyətdədir. Həlak olanların və yaralananların əksəriyyəti mikroavtobusda olub.

    Avtobus qəzası Bədbəxt hadisə Pakistan
    В Пакистане при столкновении автобусов погибли 12 человек
    12 killed in bus collision in Pakistan
    MiniBoss
    MiniBoss

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