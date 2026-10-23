Грузия и Казахстан обсудили укрепление стратегического партнерства
В регионе
- 23 октября, 2026
- 18:21
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Главы МИД Грузии Мака Бочоришвили и Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили в Батуми укрепление стратегического партнерства и расширение двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом Бочоришвили написала на своей странице в социальной сети X.
"Рада приветствовать министра иностранных дел Казахстана в Батуми. Мы провели продуктивное обсуждение укрепления нашего стратегического партнерства, углубления двустороннего сотрудничества и поиска новых возможностей для дальнейшего развития тесных связей между Грузией и Казахстаном", - отметила Бочоришвили.
Отметим, переговоры состоялись на полях многосторонней встречи глав МИД Грузии и стран Центральной Азии в Батуми.
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