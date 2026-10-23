Грузия и Казахстан обсудили укрепление стратегического партнерства

Главы МИД Грузии Мака Бочоришвили и Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили в Батуми укрепление стратегического партнерства и расширение двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом Бочоришвили написала на своей странице в социальной сети X.

"Рада приветствовать министра иностранных дел Казахстана в Батуми. Мы провели продуктивное обсуждение укрепления нашего стратегического партнерства, углубления двустороннего сотрудничества и поиска новых возможностей для дальнейшего развития тесных связей между Грузией и Казахстаном", - отметила Бочоришвили.

Отметим, переговоры состоялись на полях многосторонней встречи глав МИД Грузии и стран Центральной Азии в Батуми.