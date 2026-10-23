İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 18:44
    Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili qazaxıstanlı həmkarı Muxtar Tleuberdi ilə Batumidə strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini və ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Boçorişvili bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Qazaxıstanın xarici işlər nazirini Batumidə salamlamaqdan məmnunam. Biz strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi, ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Gürcüstanla Qazaxıstan arasında sıx əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanların axtarılması barədə məhsuldar müzakirə apardıq", - Boçorişvili bildirib.

    Qeyd edək ki, danışıqlar Batumidə Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin XİN rəhbərlərinin çoxtərəfli görüşü çərçivəsində baş tutub.

    Maka Boçorişvili Muxtar Tleuberdi Qazaxıstan Gürcüstan
    Foto
    Грузия и Казахстан обсудили укрепление стратегического партнерства
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:20
    Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər
    Digər ölkələr
    19:14
    Gəncədə beşaylıq körpə ölüb
    Hadisə
    19:11
    Foto
    NDU ilə Şanxay Mühəndislik Elmləri Universiteti arasında ikili diplom və digər əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    Elm və təhsil
    19:03
    Zelenski Ukrayna, Rusiya və ABŞ üçtərəfli görüşünün planlarını təsdiqləyib
    Xarici siyasət
    18:57
    Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb
    Hadisə
    18:48
    Ayxan Hacızadə: Qara dənizdə vurulan gəmidəki azərbaycanlıların hamısı xilas edilib
    Xarici siyasət
    18:44
    Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
    Region
    18:44
    "Kür"ün kapitanı: "Cavab oyunumuz çətin keçəcək"
    Komanda
    18:31
    Rumıniya pilotsuz texnologiyalar sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti