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    МИД: Все трое азербайджанцев спасены после атаки на судно у берегов Румынии

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 18:52
    МИД: Все трое азербайджанцев спасены после атаки на судно у берегов Румынии

    Все трое граждан Азербайджана спасены после удара беспилотника по грузовому судну "Хорев" у берегов Румынии в Черном море, один из них получил легкие травмы.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    "По полученной нами информации, все трое наших граждан, входивших в экипаж судна из 13 человек, спасены. Получивший легкие травмы Руфан Халиг оглу Ахмедов, 1992 года рождения, прошел медицинское обследование и размещен в гостинице", - сообщил представитель МИД.

    Он также подчеркнул, что посольство Азербайджана в Румынии совместно с соответствующими уполномоченными структурами проводит координационную работу. Принимаются необходимые меры для оказания гражданам страны консульской поддержки.

    МИД вновь призвал граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где ведутся боевые действия и сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности.

    "Также призываем не заниматься трудовой деятельностью на этих территориях и на транспортных средствах, следующих по опасным маршрутам, в особенности на судах в акваториях Черного и Азовского морей", - подчеркнул Гаджизаде.

    Отметим, что торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. По данным румынских военно-морских властей, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде Черное море Российско-украинский конфликт
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