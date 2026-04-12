    Швеция задержала следовавшее из РФ в Испанию судно под панамским флагом

    12 апреля, 2026
    13:12
    Швеция задержала следовавшее из РФ в Испанию судно под панамским флагом

    Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом.

    Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель SVT.

    Отмечается, что балкер, направлявшийся из России в испанский Лас-Пальмас, в настоящее время стоит на якоре у Истада.

    "В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях", - говорится в его сообщении.

    Начато предварительное расследование нарушений. По предварительным данным, с судна могли сбрасывать в море угольные отходы, что может быть расценено как нарушение шведского Кодекса об охране окружающей среды.

    Швеция Балтийское море задержание судна Береговая охрана
    İsveç Rusiyadan İspaniyaya gedən gəmini saxlayıb
    Sweden detains Panama-flagged ship en route from Russia to Spain

