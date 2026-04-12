Швеция задержала следовавшее из РФ в Испанию судно под панамским флагом
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 13:12
Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом.
Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель SVT.
Отмечается, что балкер, направлявшийся из России в испанский Лас-Пальмас, в настоящее время стоит на якоре у Истада.
"В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях", - говорится в его сообщении.
Начато предварительное расследование нарушений. По предварительным данным, с судна могли сбрасывать в море угольные отходы, что может быть расценено как нарушение шведского Кодекса об охране окружающей среды.
Последние новости
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33