Швеция задержала следовавшее из РФ в Испанию судно под панамским флагом

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом.

Отмечается, что балкер, направлявшийся из России в испанский Лас-Пальмас, в настоящее время стоит на якоре у Истада.

"В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях", - говорится в его сообщении.

Начато предварительное расследование нарушений. По предварительным данным, с судна могли сбрасывать в море угольные отходы, что может быть расценено как нарушение шведского Кодекса об охране окружающей среды.