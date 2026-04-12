İsveç Rusiyadan İspaniyaya gedən gəmini saxlayıb
Digər ölkələr
- 12 aprel, 2026
- 18:23
İsveçin Sahil Mühafizəsi Baltik dənizində Panama bayrağı altında üzən "Hui Yuan" yük gəmisini saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SVT ictimai yayımçısı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Rusiyadan İspaniyanın Las-Palmas şəhərinə istiqamət alan balker hazırda İstad yaxınlığında lövbər salıb.
"Bazar günü səhər saatlarında Sahil Mühafizəsi ekoloji cinayətlərdə şübhəli bilindiyi üçün İstad yaxınlığında gəmiyə qalxıb", - məlumatda bildirilir.
Pozuntularla bağlı ilkin araşdırmaya başlanılıb.
İlkin məlumatlara görə, gəmidən dənizə kömür tullantıları atılmış ola bilər. Bu isə İsveçin Ətraf mühitin mühafizəsi məcəlləsinin pozulması kimi qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
17:07
16:58
16:56
16:51
Foto
16:49
16:49
16:49
16:48
16:46