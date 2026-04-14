    Bəzi rayonlarda yağış intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 14 aprel, 2026
    • 12:16
    Bəzi rayonlarda yağış intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 14-ü gündüzdən 15-i gündüzədək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, yarımadanın bəzi yerlərində yağışın intensivləşəcəyi ehtimalı var.

    Azərbaycanın rayonlarında yağıntılı hava şəraitinin fasilələrlə aprelin 15-i səhərədək davam edəcəyi gözlənilir.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava xəbərdarlığı
    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Rainfall to intensify in some districts in Azerbaijan – WARNING

