Agentlik: Azərbaycandan olan iddiaçıların 60 Avrasiya patenti qüvvədədir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Elm və təhsil
    • 14 aprel, 2026
    • 15:34
    Azərbaycandan olan iddiaçıların 60 Avrasiya patenti qüvvədədir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyindən məlumat verilib.

    Patenlərin 17-si insanın həyati tələbatlarının təmin edilməsi, 2-si müxtəlif texnoloji proseslər, nəqliyyat, 14-ü Kimya və metallurgiya, 16-sı tikinti və dağ-mədən işi, daha 2-si maşınqayırma, işıqlandırma, isitmə, silah və döyüş sursatı, partlatma işləri, 9-u fizika üzrə ixtiralardan ibarət olub.

    Qeyd edək ki, Avrasiya Patent Təşkilatında (APT) Avrasiya regionunda ixtiraların və sənaye nümunələrinin hüquqi qorunması ilə məşğul olan beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır.

    Təşkilata Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Ermənistan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistan daxildir. Azərbaycan bu təşkilata 1995-ci ildən qoşulub.

    APT Avrasiya patent sistemini idarə edir və patent iddia sənədlərinin qəbulu və ekspertizası, bir neçə ölkədə qüvvədə olan vahid avrasiya patentinin verilməsinə nəzarət edir. Bu sistemin üstünlüyü ondadır ki, hər ölkəyə ayrıca müraciət etmək əvəzinə bir iddia sənədi ilə bir neçə ölkədə qorunma əldə etmək mümkündür.

    Əqli Mülkiyyət Agentliyi Patent Avrasiya Patent Təşkilatı (APT)

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti