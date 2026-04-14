    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nda daha altı medal əldə ediblər

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada Zəfər Kubokunda daha altı medal əldə ediblər

    Azərbaycanın daha altı təmsilçisi Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən güləş üzrə "Zəfər Kuboku"nda medal qazanıb.

    Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, U-17 yaş qrupunda sərbəst güləşdə Hüseyn Rzazadə (48 kq) gümüş, Abbas Şəfiyev (55 kq) və Elgün Kərimli (92 kq) bürünc medal qazanıb.

    Yunan-Roma güləşində isə Ömər Salmanovla (48 kq) Qurban Məcnunov (55 kq) bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq qızıl medalın sahibi olublar. Yusif Mirzəyev (48 kq) gümüş medal əldə edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçiləri daha əvvəl dörd mükafat qazanıblar.

    Güləş üzrə Zəfər Kuboku Hüseyn Rzazadə Abbas Şəfiyev Elgün Kərimli Ömər Salmanov Qurban Məcnunov Yusif Mirzəyev

    Son xəbərlər

    17:08

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti