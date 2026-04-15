    Azərbaycanın cüdo millisinin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Fərdi
    • 15 aprel, 2026
    • 00:30
    Azərbaycanın cüdo millisinin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Aprelin 16-19-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə cüdo üzrə böyüklər arasında keçiriləcək Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək yekun heyət bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, mötəbər turnirdə 11 çəki dərəcəsində 15 cüdoçumuz (9 kişi və 6 qadın) mübarizə aparacaq.

    İlkin heyətdə yer alan Ruslan Paşayev (-66 kq) zədələndiyi üçün yekun siyahıda onu Turan Bayramov əvəzləyib.

    Avropa çempionatında idmançılarımıza kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov, Elçin İsmayılov, Slavko Tekiç və Robert Kravçik, həmçinin qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü, "A" kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayev də turnirdə ədalət təmsilçiləri sırasında yer alacaq.

    Qeyd edək ki, yarışda 46 ölkədən 404 cüdoçu (229 kişi və 175 qadın) 14 dəst medal uğrunda qüvvəsini sınayacaq.

    Heyəti təqdim edirik:

    Kişilər

    -60 kq

    Balabəy Ağayev

    Əhməd Yusifov

    -66 kq

    Turan Bayramov

    -73 kq

    Hidayət Heydərov

    -81 kq

    Zelim Tçkayev

    Ömər Rəcəbli

    -90 kq

    Murad Fətiyev

    -100 kq

    Zelim Kotsoyev

    +100 kq

    Kənan Nəsibov

    Qadınlar

    -48 kq

    Könül Əliyeva

    Şəfəq Həmidova

    -52 kq

    Leyla Əliyeva

    Gültac Məmmədəliyeva

    -70 kq

    Südabə Ağayeva

    +78 kq

    Madina Kaisinova.

    Azərbaycan cüdo millisi Avropa çempionatı Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси

    Son xəbərlər

    05:46

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:12

    Vens: ABŞ İrana nüvə silahından imtina müqabilində dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təklif edir

    Digər ölkələr
    04:36

    KİV: Avropa ABŞ-nin iştirakı olmadan Hörmüz boğazında "əməliyyat" planlaşdırır

    Digər ölkələr
    04:08

    İsrailin ABŞ-dəki səfiri Vaşinqtonda Livanla danışıqları uğurlu adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:53

    ABŞ İran neftinin satışına icazə müddətini uzatmayacaq

    Digər ölkələr
    03:21

    Azərbaycan İcraiyyə Şurasının iclasında UNESCO-nun səmərəliliyinin artırılmasına çağırıb

    Xarici siyasət
    02:49

    KİV: Tramp İrana qarşı əməliyyatın bitdiyini elan edib

    Digər ölkələr
    02:14

    İsrail "Hizbullah"ın üç silahlısını əsir götürüb

    Digər ölkələr
    01:38

    ABŞ Venesuelaya qarşı sanksiyaları yumşaldıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti