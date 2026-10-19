Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
Xarici siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 22:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Oktyabrın 19-da Aşqabadda, Mahtumquli adına Milli Musiqili-Dram Teatrında Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konserti izləyib.
Gecədə Türkmənistan və Azərbaycan musiqilərindən parçalar səsləndirilib.
Son xəbərlər
00:48
FT: Fransadakı iğtişaşlar hakimiyyətin vəziyyətə nəzarət edə bilmədiyini göstəribDigər ölkələr
00:10
Fransada iğtişaşlar zamanı 2,5 mindən çox adam saxlanılıbDigər ölkələr
00:00
Zəngilanın azad edilməsindən 6 il ötürDaxili siyasət
23:58
Tramp Putin və Si Cinpinlə nüvə tərksilahını müzakirə etməyə hazırdırDigər ölkələr
23:43
Pakistanlı general sabah Tehrana səfər edəcəkRegion
23:34
Foto
Azərbaycanla Ukrayna müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
23:20
Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıbRegion
23:10
Rubio: ABŞ Özbəkistanın tərəqqisindən və əməkdaşlıq imkanlarından təsirlənibDigər ölkələr
23:00
TƏBİB-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə müxtəlif islahatlar planlaşdırılır - RəyMilli Məclis