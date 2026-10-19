İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 22:59
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub

    Oktyabrın 19-da Aşqabadda, Mahtumquli adına Milli Musiqili-Dram Teatrında Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konserti izləyib.

    Gecədə Türkmənistan və Azərbaycan musiqilərindən parçalar səsləndirilib.

    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    Leyla Əliyeva Türkmənistan
    Foto
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    44 - Tezliklə
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