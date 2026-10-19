В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
Внешняя политика
- 19 октября, 2026
- 23:07
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В Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули 19 октября состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана.
Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела концерт.
На вечере прозвучали произведения туркменской и азербайджанской музыки.
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