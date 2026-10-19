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    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 23:07
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана

    В Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули 19 октября состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана.

    Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрела концерт.

    На вечере прозвучали произведения туркменской и азербайджанской музыки.

    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    В Ашхабаде состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана
    Лейла Алиева Туркменистан
    Фото
    Aşqabadda Türkmənistan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti olub
    44 - Tezliklə
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