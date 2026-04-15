Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси
- 15 апреля, 2026
- 01:23
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы, который пройдет 16-19 апреля в грузинской столице Тбилиси.
Как сообщает Report, на престижном турнире в 11 весовых категориях страну будут представлять 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин).
Руслан Пашаев (-66 кг), входивший в предварительный состав, получил травму, и в итоговом списке его заменил Туран Байрамов.
Сборная будет выступать на континентальном первенстве под руководством главного тренера Ричарда Траутмана, в штаб также вошли старшие тренеры Эльхан Мамедов, Эльчин Исмайлов, Славко Текич и Роберт Кравчик, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.
Член судейской коллегии Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории "A" Назим Умбаев будет представлять страну среди арбитров.
На чемпионате Европы 404 дзюдоиста (229 мужчин и 175 женщин) из 46 стран будут бороться за 14 комплектов медалей.
Состав сборной Азербайджана:
Мужчины
-60 кг
Балабей Агаев
Ахмед Юсифов
-66 кг
Туран Байрамов
-73 кг
Хидаят Гейдаров
-81 кг
Зелим Тчкаев
Омар Раджабли
-90 кг
Мурад Фатиев
-100 кг
Зелим Коцоев
+100 кг
Кянан Насибов
Женщины
-48 кг
Кёнюль Алиева
Шафаг Гамидова
-52 кг
Лейла Алиева
Гюльтадж Мамедалиева
-70 кг
Судабе Агаева
+78 кг
Мадина Каисинова.