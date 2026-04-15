Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси

Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы, который пройдет 16-19 апреля в грузинской столице Тбилиси.

Как сообщает Report, на престижном турнире в 11 весовых категориях страну будут представлять 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин).

Руслан Пашаев (-66 кг), входивший в предварительный состав, получил травму, и в итоговом списке его заменил Туран Байрамов.

Сборная будет выступать на континентальном первенстве под руководством главного тренера Ричарда Траутмана, в штаб также вошли старшие тренеры Эльхан Мамедов, Эльчин Исмайлов, Славко Текич и Роберт Кравчик, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

Член судейской коллегии Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории "A" Назим Умбаев будет представлять страну среди арбитров.

На чемпионате Европы 404 дзюдоиста (229 мужчин и 175 женщин) из 46 стран будут бороться за 14 комплектов медалей.

Состав сборной Азербайджана:

Мужчины

-60 кг

Балабей Агаев

Ахмед Юсифов

-66 кг

Туран Байрамов

-73 кг

Хидаят Гейдаров

-81 кг

Зелим Тчкаев

Омар Раджабли

-90 кг

Мурад Фатиев

-100 кг

Зелим Коцоев

+100 кг

Кянан Насибов

Женщины

-48 кг

Кёнюль Алиева

Шафаг Гамидова

-52 кг

Лейла Алиева

Гюльтадж Мамедалиева

-70 кг

Судабе Агаева

+78 кг

Мадина Каисинова.