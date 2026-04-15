    Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси

    • 15 апреля, 2026
    • 01:23
    Назван состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси

    Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы, который пройдет 16-19 апреля в грузинской столице Тбилиси.

    Как сообщает Report, на престижном турнире в 11 весовых категориях страну будут представлять 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин).

    Руслан Пашаев (-66 кг), входивший в предварительный состав, получил травму, и в итоговом списке его заменил Туран Байрамов.

    Сборная будет выступать на континентальном первенстве под руководством главного тренера Ричарда Траутмана, в штаб также вошли старшие тренеры Эльхан Мамедов, Эльчин Исмайлов, Славко Текич и Роберт Кравчик, а также главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

    Член судейской коллегии Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории "A" Назим Умбаев будет представлять страну среди арбитров.

    На чемпионате Европы 404 дзюдоиста (229 мужчин и 175 женщин) из 46 стран будут бороться за 14 комплектов медалей.

    Состав сборной Азербайджана:

    Мужчины

    -60 кг

    Балабей Агаев

    Ахмед Юсифов

    -66 кг

    Туран Байрамов

    -73 кг

    Хидаят Гейдаров

    -81 кг

    Зелим Тчкаев

    Омар Раджабли

    -90 кг

    Мурад Фатиев

    -100 кг

    Зелим Коцоев

    +100 кг

    Кянан Насибов

    Женщины

    -48 кг

    Кёнюль Алиева

    Шафаг Гамидова

    -52 кг

    Лейла Алиева

    Гюльтадж Мамедалиева

    -70 кг

    Судабе Агаева

    +78 кг

    Мадина Каисинова.

    Сборная Азербайджана Сборная Азербайджана по дзюдо Чемпионат Европы
    Azərbaycanın cüdo millisinin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

