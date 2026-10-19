İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    TƏBİB-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə müxtəlif islahatlar planlaşdırılır - Rəy

    Milli Məclis
    • 19 oktyabr, 2026
    • 23:00
    TƏBİB-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə müxtəlif islahatlar planlaşdırılır - Rəy

    TƏBİB-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə uzunmüddətli perspektiv üçün səhiyyə islahatlarının daha uğurla həyata keçirilməsi, icbari tibbi sığorta paketlərini sayının artırılması, səhiyyə əlçatanlığının təmin olunması və yeni idarəetmə modelinin tətbiqi nəzərdə tutulur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov deyib.

    O əlavə edib ki, yeni qərar səhiyyə sahəsində idarəçilikdə məsuliyyət bölgüsünü dəqiqləşdirir və mövcud imkanlardan daha optimal şəkildə faydalanmağa şərait yaradır: "Səhiyyə sektoru həm sosial siyasətin, həm də ölkənin ümumi tərəqqisinin əsas dayaqlarından biridir. Sağlam və möhkəm insan kapitalı güclü iqtisadiyyatın, əhalinin yüksək sosial rifahının və ölkənin uzunmüddətli inkişafının təminatçısıdır".

    Deputat əlavə edib ki, səhiyyə strukturunda həyata keçirilən islahatların uğuru ilk növbədə vətəndaşın gündəlik həyatındakı real dəyişikliklərlə ölçülməlidir: "Bu səbəbdən yeni idarəetmə sisteminin effektivliyi həkim qəbuluna düşmək üçün gözləmə müddətinin qısaldılması, diaqnostik müayinələrin daha əlçatan olması, regionlarda ixtisaslaşmış tibbi xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, pasiyent məmnunluğunun və göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin artırılması, həmçinin dövlət büdcə vəsaitlərinin daha səmərəli xərclənməsi kimi konkret meyarlar əsasında qiymətləndirilməlidir. Göstərilən istiqamətlər üzrə ilkin vəziyyət dərhal dəqiqləşdirilməli, qarşıya dəqiq ölçülə bilən hədəflər qoyulmalı və əldə olunan nəticələr mütəmadi olaraq cəmiyyətə açıqlanmalıdır. Belə bir mexanizm həm idarəetmədə hesabatlılığı artıracaq, həm də vətəndaşların səhiyyə sektoruna olan inamını daha da gücləndirəcək".

    Məlumat üçün qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" (TƏBİB) publik hüquqi şəxs Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

    Həmçinin dövlət başçısının Sərəncamı ilə səhiyyə naziri Teymur Musayev vəzifəsindən azad edilərək Baş nazirin müavini təyin olunub.

    Prezidentin digər Sərəncamları ilə TƏBİB-in icraçı direktoru Anar Bayramov vəzifəsindən azad edilərək səhiyyə naziri təyin edilib.

    İlham Məmmədov Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)
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    TƏBİB-in Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə müxtəlif islahatlar planlaşdırılır - Rəy
    Milli Məclis
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