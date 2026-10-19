Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib
Daxili siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 11:24
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Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, dövlət başçısının Fərmanına əsasən TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Səhiyyə naziri Teymur Musayev vəzifəsindən azad edilərək, baş nazirin müavini təyin edilib.
Анар Байрамов назначен министром здравоохранения
Anar Bayramov appointed Azerbaijan's Health Minister
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