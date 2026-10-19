İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:24
    Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib

    Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, dövlət başçısının Fərmanına əsasən TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Səhiyyə naziri Teymur Musayev vəzifəsindən azad edilərək, baş nazirin müavini təyin edilib.

    İlham Əliyev Anar Bayramov Teymur Musayev Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)
    Анар Байрамов назначен министром здравоохранения
    Anar Bayramov appointed Azerbaijan's Health Minister
    44 - Tezliklə
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