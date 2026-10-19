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    Анар Байрамов назначен министром здравоохранения

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 11:26
    Анар Байрамов назначен министром здравоохранения

    Анар Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана.

    Отметим, что, согласно указу главы государства, TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана. Министр здравоохранения Теймур Мусаев освобожден от должности и назначен заместителем премьер-министра.

    Anar Bayramov səhiyyə naziri təyin edilib
    Anar Bayramov appointed Azerbaijan's Health Minister
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