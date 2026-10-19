Анар Байрамов назначен министром здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана.

Отметим, что, согласно указу главы государства, TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана. Министр здравоохранения Теймур Мусаев освобожден от должности и назначен заместителем премьер-министра.