İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub

    Daxili siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:22
    Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub

    Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Baş nazirinin müavini təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Teymur Musayev Azərbaycanın səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib.

    İlham Əliyev Teymur Musayev Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi
    Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана
    Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan
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