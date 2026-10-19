Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub
Daxili siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 11:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Baş nazirinin müavini təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Teymur Musayev Azərbaycanın səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib.
Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана
Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan
Son xəbərlər
12:30
Asif Məmmədov Premyer Liqada son 18 mövsümün rekordunu qırıbFutbol
12:27
Rubio G20 sammitindən sonra Qazaxıstana səfər etməyi planlaşdırır - YenilənibDigər ölkələr
12:25
İsmayıllıda zəlzələ olubHadisə
12:25
ABŞ və Özbəkistan arasında kosmik əməkdaşlığa dair saziş imzalanıbRegion
12:16
İspaniyada "Adam" qasırğası və leysan yağışları səbəbindən "qırmızı" təhlükə səviyyəsi elan edilibDigər ölkələr
12:03
Azərbaycan Rusiyadan buğda tədarükünü 4 dəfə artırıbBiznes
12:01
Katsuya Vatanabe: Azərbaycandakı nəqliyyat və BOEM layihələri Yaponiya şirkətlərini cəlb edir – MüsahibəXarici siyasət
11:58
Nazirliyin həbsdə olan idarə rəisinin məhkəməsində ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün ekspertiza təyin edilibHadisə
11:55
"Borussiya" "Sabah"la oyun üçün Bakıya gətirəcəyi heyəti açıqlayıbFutbol