Ильхам Алиев Путь к Победе
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    Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 11:24
    Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана

    Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Другим распоряжением главы государства Теймур Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения.

    Отметим, что Мусаев министром здравоохранения был назначен в январе 2022 года.

    Теймур Мусаев
    Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub
    Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan
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