Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана

Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Теймур Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения.

Отметим, что Мусаев министром здравоохранения был назначен в январе 2022 года.