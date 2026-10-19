Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана
Внутренняя политика
- 19 октября, 2026
- 11:24
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Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Теймур Мусаев освобожден от должности министра здравоохранения.
Отметим, что Мусаев министром здравоохранения был назначен в январе 2022 года.
Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub
Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan
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