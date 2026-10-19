Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan
Domestic policy
- 19 October, 2026
- 11:27
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Teymur Yusif oglu Musayev has been appointed Deputy Prime Minister of Azerbaijan.
According to Report, President Ilham Aliyev has signed an order to this effect.
Under another order signed by the head of state, Teymur Musayev has been dismissed from his post as Minister of Health of Azerbaijan.
Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub
Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана
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