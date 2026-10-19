Ilham Aliyev Road to Victory
    Ilham Aliyev Road to Victory

    Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan

    Domestic policy
    • 19 October, 2026
    • 11:27
    Teymur Musayev appointed deputy prime minister of Azerbaijan

    Teymur Yusif oglu Musayev has been appointed Deputy Prime Minister of Azerbaijan.

    According to Report, President Ilham Aliyev has signed an order to this effect.

    Under another order signed by the head of state, Teymur Musayev has been dismissed from his post as Minister of Health of Azerbaijan.

    Ilham Aliyev Teymur Musayev minister of health
    Teymur Musayev səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib, Baş nazirin müavini təyin olunub
    Теймур Мусаев назначен вице-премьером Азербайджана
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