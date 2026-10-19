TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib
Daxili siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 11:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi" (TƏBİB) publik hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, TƏBİB-in nizamnamə fondu publik hüquqi şəxsin əmlakı hesabına formalaşacaq.
TƏBİB dövlət qeydiyyatına alındığı günədək publik hüquqi şəxs fəaliyyətini davam etdirəcək və onun Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərini Nazirliyin yaratdığı komissiya həyata keçirəcək.
TƏBİB-in fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Nazirlik tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən sədr və onun 4 müavinindən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirəcək.
TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения
Azerbaijan places TABIB under Health Ministry
Son xəbərlər
14:09
Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edirXarici siyasət
14:03
AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - MüsahibəFərdi
14:01
İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:59
Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaqİncəsənət
13:57
Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:48
Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - YenilənibDigər ölkələr
13:40
Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"Fərdi
13:35
Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilibİnfrastruktur
13:30
Foto
Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçiribFərdi