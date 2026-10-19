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    TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения

    Здоровье
    • 19 октября, 2026
    • 11:22
    TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения

    Юридическое лицо публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) передано в подчинение Министерства здравоохранения.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, уставный фонд TƏBİB будет сформирован за счет имущества юридического лица публичного права.

    TƏBİB продолжит свою деятельность в качестве юридического лица публичного права до дня государственной регистрации, а полномочия его Наблюдательного совета будет осуществлять комиссия, созданная Министерством.

    Текущее руководство деятельностью TƏBİB будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и его 4 заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министерством.

    Ильхам Алиев Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Министерство здравоохранения Азербайджана
    TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilib
    Azerbaijan places TABIB under Health Ministry
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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