Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər
Fərdi
- 13 aprel, 2026
- 17:34
Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
U-17 yaş kateqoriyasında sərbəst güləşdə İbrahim Həsənov (51 kq) bütün rəqiblərini üstəliyərək qızıl medalın sahibi olub.
Yunan-Roma güləşçilərimiz isə ilk yarış günündə 1 dəst medal qazanıblar. 51 kq-da Hüseyn Mustafazadə ikinci, İlkin Qurbanov üçüncü yeri tutub. Rəqiblərinə şans tanımayan Əli Məmmədov (71 kq) isə çempion olub.
Son xəbərlər
