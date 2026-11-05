DÇ-2028: Azərbaycanın futzal millisi bu gün növbəti matçına çıxacaq
Futbol
- 05 noyabr, 2026
- 11:05
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Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, yığma Çexiya ilə üz-üzə gələcək.
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində saat 16:00-da start götürəcək XII qrupun matçının baş hakimi italiyalı Kiara Perona olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbayca millisi bu rəqiblə keçirdiyi ilk görüşdə 1:2 hesabı ilə uduzub.
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