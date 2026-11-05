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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:11
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib.

    Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, bu gündən Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb və şimal küləyi noyabrın 6-sı səhərədək davam edəcək.

    Məlumata görə, küləyin sürətinin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s, açıq dənizdə isə 30 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.

    Dalğanın hündürlüyünün 2-3 metrə, sonrakı inkişafda isə 3-5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi (DDLA)
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