Суда на Каспии предупредили о сильном ветре и высоких волнах

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового хозяйства предупредил суда в связи с ветреной погодой.

Как передает Report со ссылкой на агентство, с сегодняшнего дня в акватории Каспийского моря наблюдаются северо-западный и северный ветры, которые прогнозируются до утра 6 ноября.

Ожидается, что скорость ветра составит 18-23 м/с, местами 25-28 м/с, а в открытом море усилится до 30 м/с.

Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-3 метров, а при дальнейшем развитии - 3-5 метров.