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    Суда на Каспии предупредили о сильном ветре и высоких волнах

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2026
    • 11:31
    Суда на Каспии предупредили о сильном ветре и высоких волнах

    Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового хозяйства предупредил суда в связи с ветреной погодой.

    Как передает Report со ссылкой на агентство, с сегодняшнего дня в акватории Каспийского моря наблюдаются северо-западный и северный ветры, которые прогнозируются до утра 6 ноября.

    Ожидается, что скорость ветра составит 18-23 м/с, местами 25-28 м/с, а в открытом море усилится до 30 м/с.

    Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-3 метров, а при дальнейшем развитии - 3-5 метров.

    Неблагоприятные погодные условия
    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib
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