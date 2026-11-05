Суда на Каспии предупредили о сильном ветре и высоких волнах
Инфраструктура
- 05 ноября, 2026
- 11:31
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Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового хозяйства предупредил суда в связи с ветреной погодой.
Как передает Report со ссылкой на агентство, с сегодняшнего дня в акватории Каспийского моря наблюдаются северо-западный и северный ветры, которые прогнозируются до утра 6 ноября.
Ожидается, что скорость ветра составит 18-23 м/с, местами 25-28 м/с, а в открытом море усилится до 30 м/с.
Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-3 метров, а при дальнейшем развитии - 3-5 метров.
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