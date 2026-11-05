İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pakistanın federal naziri "ASAN xidmət"lə əməkdaşlığa görə medalla təltif edilib

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:08
    Pakistanın federal naziri ASAN xidmətlə əməkdaşlığa görə medalla təltif edilib

    Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev Pakistanın informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya üzrə federal naziri Şaza Fatima Xavacaya medal təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, mükafatlandırma Bakıdakı "BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq sammit çərçivəsində baş tutub.

    Medal "ASAN xidmət"lə səmərəli əməkdaşlığa görə" təqdim edilib.

    Ülvi Mehdiyev Şaza Fatima Xavaca Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ASAN Xidmət Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
    Федеральный министр Пакистана награждена медалью за сотрудничество с ASAN xidmət
    Pakistan's IT minister receives ASAN co-op medal
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