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    Федеральный министр Пакистана награждена медалью за сотрудничество с ASAN xidmət

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 11:04
    Федеральный министр Пакистана награждена медалью за сотрудничество с ASAN xidmət

    Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев вручил медаль "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət" федеральному министру информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шазе Фатиме Хавадже.

    Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    Медаль вручена за эффективное сотрудничество с ASAN xidmət.

    Ульви Мехдиев Шаза Фатима Хаваджа Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Азербайджано-пакистанские отношения
    Pakistanın federal naziri "ASAN xidmət"lə əməkdaşlığa görə medalla təltif edilib
    Pakistan's IT minister receives ASAN co-op medal
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