Федеральный министр Пакистана награждена медалью за сотрудничество с ASAN xidmət
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 11:04
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Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев вручил медаль "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət" федеральному министру информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шазе Фатиме Хавадже.
Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.
Медаль вручена за эффективное сотрудничество с ASAN xidmət.
Pakistanın federal naziri "ASAN xidmət"lə əməkdaşlığa görə medalla təltif edilib
Pakistan's IT minister receives ASAN co-op medal
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