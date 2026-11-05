Федеральный министр Пакистана награждена медалью за сотрудничество с ASAN xidmət

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев вручил медаль "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət" федеральному министру информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шазе Фатиме Хавадже.

Как сообщает Report, награждение состоялось в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

Медаль вручена за эффективное сотрудничество с ASAN xidmət.