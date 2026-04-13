Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в турецкой Анталье.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, Ибрагим Гасанов (51 кг) в вольной борьбе в возрастной категории U-17 завоевал золотую медаль.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля в первый день соревнований завоевали 1 комплект медалей. Гусейн Мустафазаде (51 кг) занял второе место, Илькин Гурбанов (51 кг) – третье, а Али Мамедов (71 кг) стал чемпионом.