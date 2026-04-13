Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Индивидуальные
    • 13 апреля, 2026
    • 18:09
    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в турецкой Анталье.

    Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, Ибрагим Гасанов (51 кг) в вольной борьбе в возрастной категории U-17 завоевал золотую медаль.

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля в первый день соревнований завоевали 1 комплект медалей. Гусейн Мустафазаде (51 кг) занял второе место, Илькин Гурбанов (51 кг) – третье, а Али Мамедов (71 кг) стал чемпионом.

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье
    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье

    Федерация борьбы Азербайджана Греко-римская борьба
    Фото
    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

