Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в Анталье
- 13 апреля, 2026
- 18:09
Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в турецкой Анталье.
Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, Ибрагим Гасанов (51 кг) в вольной борьбе в возрастной категории U-17 завоевал золотую медаль.
Азербайджанские борцы греко-римского стиля в первый день соревнований завоевали 1 комплект медалей. Гусейн Мустафазаде (51 кг) занял второе место, Илькин Гурбанов (51 кг) – третье, а Али Мамедов (71 кг) стал чемпионом.
