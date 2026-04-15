UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarımfinalçılar bəlli olub
- 15 aprel, 2026
- 01:01
UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk iştirakçıları bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, buna 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərində aydınlıq gəlib.
İlk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. İspaniya klublarının duelində "Atletiko" öz meydanında "Barselona"ya məğlub olub: - 1-2. Xatırladaq ki, Madrid təmsilçisi səfərdəki ilk matçda rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Günün digər görüşündə isə İngiltərənin "Liverpul" klubu PSJ-yə (Fransa) məğlub olub: 0-2. Xatırladaq ki, Parisdəki ilk oyunda da Fransa təmsilçisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.