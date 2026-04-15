    UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 01:01
    UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarımfinalçılar bəlli olub

    UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk iştirakçıları bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, buna 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərində aydınlıq gəlib.

    İlk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. İspaniya klublarının duelində "Atletiko" öz meydanında "Barselona"ya məğlub olub: - 1-2. Xatırladaq ki, Madrid təmsilçisi səfərdəki ilk matçda rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Günün digər görüşündə isə İngiltərənin "Liverpul" klubu PSJ-yə (Fransa) məğlub olub: 0-2. Xatırladaq ki, Parisdəki ilk oyunda da Fransa təmsilçisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/4 final, cavab oyunları

    14 aprel

    23:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Barselona" (İspaniya)

    İlk oyun - 2:0.

    23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSJ (Fransa)

    İlk oyun - 0:2.

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Atletiko FK Barselona FK Liverpul FK PSJ FK
    05:46

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı gəmisinə zərbə endirib

    05:12
    05:12

    04:36

    Digər ölkələr
    04:08

    İsrailin ABŞ-dəki səfiri Vaşinqtonda Livanla danışıqları uğurlu adlandırıb

    03:53
    04:08

    03:21

    Digər ölkələr
    02:49

    KİV: Tramp İrana qarşı əməliyyatın bitdiyini elan edib

    02:14
    03:21

    01:38

    Xarici siyasət
    02:49

    KİV: Tramp İrana qarşı əməliyyatın bitdiyini elan edib

    Digər ölkələr
    02:14

    İsrail "Hizbullah"ın üç silahlısını əsir götürüb

    Digər ölkələr
    01:38

    ABŞ Venesuelaya qarşı sanksiyaları yumşaldıb

    Digər ölkələr
