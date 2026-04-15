    В Лиге чемпионов УЕФА определились первые полуфиналисты

    Футбол
    • 15 апреля, 2026
    • 01:09
    В Лиге чемпионов УЕФА определились первые полуфиналисты

    В Лиге чемпионов УЕФА определились первые полуфиналисты.

    Как сообщает Report, по итогам ответных матчей 1/4 финала в следующий раунд прошли ПСЖ и мадридский "Атлетико".

    Французы на везде в Ливерпуле обыграли местный клуб со счетом 1:0, в первой игре дома ПСЖ также оказался сильнее - 2:0.

    В испанском дерби "Атлетико" дома уступил "Барселоне" со счетом 2:1, однако, по сумме двух встреч в 1/2 финала вышли "матрасники", поскольку первая игра заврешилась их победой со счетом 2:0.

    Лига чемпионов УЕФА

    1/4 финала, ответные матчи

    14 апреля

    23:00. "Атлетико" (Испания) - "Барселона" (Испания) 1:2

    Первый матч - 2:0

    23:00. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:1

    Первый матч - 0:2

    Отметим, что стадия 1/4 финала завершится сегодня.

    ФК Атлетико ФК Барселона ФК Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqasında ilk yarımfinalçılar bəlli olub

