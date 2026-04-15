В Лиге чемпионов УЕФА определились первые полуфиналисты.

Как сообщает Report, по итогам ответных матчей 1/4 финала в следующий раунд прошли ПСЖ и мадридский "Атлетико".

Французы на везде в Ливерпуле обыграли местный клуб со счетом 1:0, в первой игре дома ПСЖ также оказался сильнее - 2:0.

В испанском дерби "Атлетико" дома уступил "Барселоне" со счетом 2:1, однако, по сумме двух встреч в 1/2 финала вышли "матрасники", поскольку первая игра заврешилась их победой со счетом 2:0.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

14 апреля

23:00. "Атлетико" (Испания) - "Барселона" (Испания) 1:2

Первый матч - 2:0

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:1

Первый матч - 0:2

Отметим, что стадия 1/4 финала завершится сегодня.