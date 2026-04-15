Бочоришвили: Нет ни одного доказательства обхода санкций через Грузию

Грузия не зафиксировала ни одного случая обхода международных санкций через свою территорию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая в парламенте.

По ее словам, власти страны своевременно сформировали эффективные механизмы контроля за соблюдением санкционного режима, и эта политика продолжает успешно реализовываться. "На сегодняшний день не существует ни одного доказательства того, что через территорию Грузии обходятся санкции. Тем не менее мы регулярно сталкиваемся с подобными утверждениями", - отметила она.

Министр напомнила, что в июне 2023 года Грузию посетили высокопоставленные представители ЕС, США и Великобритании, которым были представлены действующие механизмы контроля. В настоящее время продолжается обмен информацией с международными партнерами.

По ее словам, страна привержена международным обязательствам, несмотря на продолжающееся давление как внутри страны, так и извне.

"Грузия действует в сложной геополитической обстановке, защищая свои национальные интересы, безопасность и стабильность, одновременно создавая условия для экономического развития", - добавила глава МИД.