Бочоришвили: Нет ни одного доказательства обхода санкций через Грузию
- 15 апреля, 2026
- 15:52
Грузия не зафиксировала ни одного случая обхода международных санкций через свою территорию.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая в парламенте.
По ее словам, власти страны своевременно сформировали эффективные механизмы контроля за соблюдением санкционного режима, и эта политика продолжает успешно реализовываться. "На сегодняшний день не существует ни одного доказательства того, что через территорию Грузии обходятся санкции. Тем не менее мы регулярно сталкиваемся с подобными утверждениями", - отметила она.
Министр напомнила, что в июне 2023 года Грузию посетили высокопоставленные представители ЕС, США и Великобритании, которым были представлены действующие механизмы контроля. В настоящее время продолжается обмен информацией с международными партнерами.
По ее словам, страна привержена международным обязательствам, несмотря на продолжающееся давление как внутри страны, так и извне.
"Грузия действует в сложной геополитической обстановке, защищая свои национальные интересы, безопасность и стабильность, одновременно создавая условия для экономического развития", - добавила глава МИД.