    Maka Boçorişvili: Gürcüstan sanksiyalardan yayınma üçün istifadə olunmur

    • 15 aprel, 2026
    • 15:02
    Maka Boçorişvili: Gürcüstan sanksiyalardan yayınma üçün istifadə olunmur

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bildirib ki, ölkə ərazisindən istifadə edilməklə beynəlxalq sanksiyalardan yayınma ilə bağlı indiyədək heç bir fakt qeydə alınmayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, nazir parlamentdə çıxışı zamanı vurğulayıb ki, hökumət sanksiya rejiminə əməl olunması üçün vaxtında və effektiv mexanizmlər formalaşdırıb və bu siyasət uğurla davam etdirilir.

    Onun sözlərinə görə, buna baxmayaraq, ölkə bu mövzu ətrafında mütəmadi tənqid və hücumlarla üzləşir.

    "Bu günə qədər Gürcüstan ərazisindən sanksiyalardan yayınma ilə bağlı heç bir dəlil yoxdur. Buna baxmayaraq, biz bu mövzu ilə bağlı davamlı fərziyyələr eşidirik", – deyə nazir qeyd edib.

    M.Boçorişvili əlavə edib ki, 2023-cü ilin iyununda Avropa İttifaqı, ABŞ və Böyük Britaniyanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edib və tərəflər arasında intensiv dialoq aparılıb. Bu çərçivədə Gürcüstanın tətbiq etdiyi nəzarət mexanizmləri beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim olunub və hazırda məlumat mübadiləsi davam edir.

    Nazirin sözlərinə görə, sanksiyaların icrası istiqamətində konkret tədbirlər də görülüb. Belə ki, gömrük sərhədlərində icazə verilməyən yüklərlə bağlı 2777 hal qeydə alınıb, qeydiyyatdan keçmiş iqtisadi zonalarda isə 1950-dən çox ixrac və ya təkrar ixrac əməliyyatına icazə verilməyib. Həmçinin, 2022-ci ildən etibarən sanksiyalarla bağlı səbəblərdən 61 gəminin Gürcüstan limanlarına girişinə icazə verilməyib.

    Nazir bildirib ki, bu göstəricilər Gürcüstanın beynəlxalq öhdəliklərə ciddi əməl etdiyini sübut edir. Bununla belə, onun sözlərinə görə, ölkə həm daxili, həm də xarici qüvvələr tərəfindən müxtəlif təzyiqlərlə üzləşməkdə davam edir.

    "Gürcüstan milli maraqlarını, sülh və təhlükəsizliyini qorumaq üçün çətin geosiyasi şəraitdə fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, biz sabitliyi qorumağa və iqtisadi inkişaf üçün əlverişli mühit yaratmağa nail olmuşuq", – deyə Maka Boçorişvili vurğulayıb.

    Бочоришвили: Нет ни одного доказательства обхода санкций через Грузию

    Son xəbərlər

    04:50

    Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti