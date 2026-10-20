Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - Yenilənib
- 20 oktyabr, 2026
- 12:49
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Baş Prokuror Kamran Əliyev Nizami və Binəqədi rayonunun prokurorlarını dəyişib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən, Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev tutduğu vəzifədən azad olunaraq Binəqədi rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
Digər əmrlə Binəqədi rayon prokuroru Fuad Məmmədov tutduğu vəzifədən azad olunaraq Nizami rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
Baş Prokuror Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə prokuror təyin edib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən, Şirvan şəhər prokuroru Kamal Talıbov ikinci səlahiyyət müddətinə həmin rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.