İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - Yenilənib

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:49
    Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - Yenilənib

    Baş Prokuror Kamran Əliyev Nizami və Binəqədi rayonunun prokurorlarını dəyişib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən, Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev tutduğu vəzifədən azad olunaraq Binəqədi rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

    Digər əmrlə Binəqədi rayon prokuroru Fuad Məmmədov tutduğu vəzifədən azad olunaraq Nizami rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

    Baş Prokuror Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə prokuror təyin edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən, Şirvan şəhər prokuroru Kamal Talıbov ikinci səlahiyyət müddətinə həmin rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

    Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Kamran Əliyev Şirvan
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti