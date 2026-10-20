Aİ-də yüksək riskli süni intellekt sistemlərinə dair məcburi tələblər gələn ilin sonunadək təxirə salınıb
- 20 oktyabr, 2026
- 12:40
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Avropa İttifaqı (Aİ) süni intellektin tənzimlənməsi sahəsində normativ-hüquqi bazanın qurulmasında ciddi çətinliklərlə üzləşir ki, bu da bazar iştirakçıları üçün əsas öhdəliklərin daha sonrakı müddətlərə keçirilməsinə səbəb olur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hedman" şirkətinin məlumatların məxfiliyi üzrə hüquqi məsləhətçisi, Tallin Texniki Universitetində süni intellekt və fərdi məlumatların qorunması mövzuları üzrə mühazirəçi Andres Oyaver Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və Estoniyanın Elektron İdarəetmə Akademiyasının (eGA) birgə təşkilatçılığı ilə, "Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində kiberdayanıqlılığın gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində Bakıda keçirilən Dövlət Qurumlarının İT rəhbərlərinin VIII Zirvə Toplantısında bildirib.
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