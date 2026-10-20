Обязательные требования к системам ИИ высокого риска в ЕС отложены до конца 2027 года

Европейский союз (ЕС) испытывает значительные трудности с выстраиванием нормативно-правовой базы в области регулирования искусственного интеллекта, что приводит к переносу ключевых обязательств для участников рынка на более поздние сроки.

Как передает Report, об этом сказал юридический консультант по вопросам конфиденциальности данных компании Hedman, а также преподаватель курсов по ИИ и защите персональных данных в Таллиннском техническом университете Андрес Ойавер, выступая на VIII саммите IT-руководителей государственных структур, проходящем в Баку.

Специалист подчеркнул, что процесс внедрения европейской регуляторной системы еще далек от завершения. В частности, даты вступления в силу обязательных требований для автономных систем ИИ высокого уровня риска, в том числе решений, используемых в сфере государственных услуг, сдвинуты с августа 2026 года на декабрь 2027 года. Нормативы для ИИ, интегрированного в регулируемую продукцию, отсрочены до августа 2028 года, тогда как обновленные запрещенные практики начнут действовать с декабря 2026 года.

А. Ойавер уточнил, что причиной переноса сроков является неготовность сопутствующей инфраструктуры, а также затянувшийся процесс выработки единых гармонизированных стандартов. Помимо этого, Еврокомиссия продолжает выпуск руководящих принципов, а страны-члены ЕС по-прежнему находятся на этапе создания национальных надзорных органов по контролю за рынком.

Дополнительные затруднения создает необходимость согласования положений Закона об ИИ с уже действующими регламентами, такими как GDPR, NIS2, Закон о киберустойчивости, а также отраслевыми нормативными актами.