Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Обязательные требования к системам ИИ высокого риска в ЕС отложены до конца 2027 года

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 12:31
    Обязательные требования к системам ИИ высокого риска в ЕС отложены до конца 2027 года

    Европейский союз (ЕС) испытывает значительные трудности с выстраиванием нормативно-правовой базы в области регулирования искусственного интеллекта, что приводит к переносу ключевых обязательств для участников рынка на более поздние сроки.

    Как передает Report, об этом сказал юридический консультант по вопросам конфиденциальности данных компании Hedman, а также преподаватель курсов по ИИ и защите персональных данных в Таллиннском техническом университете Андрес Ойавер, выступая на VIII саммите IT-руководителей государственных структур, проходящем в Баку.

    Специалист подчеркнул, что процесс внедрения европейской регуляторной системы еще далек от завершения. В частности, даты вступления в силу обязательных требований для автономных систем ИИ высокого уровня риска, в том числе решений, используемых в сфере государственных услуг, сдвинуты с августа 2026 года на декабрь 2027 года. Нормативы для ИИ, интегрированного в регулируемую продукцию, отсрочены до августа 2028 года, тогда как обновленные запрещенные практики начнут действовать с декабря 2026 года.

    А. Ойавер уточнил, что причиной переноса сроков является неготовность сопутствующей инфраструктуры, а также затянувшийся процесс выработки единых гармонизированных стандартов. Помимо этого, Еврокомиссия продолжает выпуск руководящих принципов, а страны-члены ЕС по-прежнему находятся на этапе создания национальных надзорных органов по контролю за рынком.

    Дополнительные затруднения создает необходимость согласования положений Закона об ИИ с уже действующими регламентами, такими как GDPR, NIS2, Закон о киберустойчивости, а также отраслевыми нормативными актами.

    Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Искусственный интеллект (ИИ)
    Aİ-də yüksək riskli süni intellekt sistemlərinə dair məcburi tələblər gələn ilin sonunadək təxirə salınıb
    Mandatory requirements for high-risk AI systems in EU postponed until end of 2027
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    13:15
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    Наука и образование
    13:12
    Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков
    Финансы
    13:12
    Каллас: Украина ежедневно теряет 60 млн евро из-за проблем с экспортом продукции АПК
    Другие страны
    13:11
    Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума
    Инфраструктура
    13:09
    Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и Бахрейна
    Другие страны
    13:03
    Фото
    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой
    Внешняя политика
    12:58
    Спикер Курултая Казахстана призвал укреплять межпарламентские связи с Азербайджаном
    Внешняя политика
    12:56
    Арчил Сихарулидзе: Дружба между Азербайджаном и Грузией должна развиваться и дальше
    Внешняя политика
    12:56
    Липперт: "Сабах" обрел уверенность, а "Боруссия" далека от идеальной формы
    Футбол
    Лента новостей