Эрдоган: Президентские выборы в Турции состоятся в назначенную дату
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 15:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране пройдут в ранее определенную дату.
Как сообщает Report, турецкий лидер заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов.
Эрдоган подчеркнул, что голосование будет проведено в установленные сроки без каких-либо изменений.
Отметим, что в ряде турецких медиа сообщалось о возможном проведении президентских выборов, запланированных на 2028 год, досрочно.
