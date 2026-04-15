Эрдоган: Президентские выборы в Турции состоятся в назначенную дату

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране пройдут в ранее определенную дату.

Как сообщает Report, турецкий лидер заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов.

Эрдоган подчеркнул, что голосование будет проведено в установленные сроки без каких-либо изменений.

Отметим, что в ряде турецких медиа сообщалось о возможном проведении президентских выборов, запланированных на 2028 год, досрочно.