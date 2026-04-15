Türkiyədə prezident seçkisinin vaxtı dəyişməyəcək
Region
- 15 aprel, 2026
- 15:43
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezident seçkisinin planlaşdırılan tarixdə olacağını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə jurnalistlərin sualına cavabında deyib.
Onun sözlərinə görə, seçki öz vaxtında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, bir sıra Türkiyə mediasında 2028-ci ildə nəzərdə tutulan prezident seçkisinin daha erkən baş tutacağı bildirilirdi.
