İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Moldova Aİ-yə üzvlük danışıqlarının ilkin mərhələsini 2028-ci ildə başa çatdıra bilər

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 22:52
    Moldova Aİ-yə üzvlük danışıqlarının ilkin mərhələsini 2028-ci ildə başa çatdıra bilər

    Moldova Avropa İttifaqına üzvlük prosesində irəliləyir. İslahatların hazırkı tempi qorunarsa, ölkə 2028-ci ilin əvvəlində danışıqların ilkin mərhələsini başa çatdıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Aİ-nin 2026-cı il üzrə genişlənmə hesabatının yekunlarına dair Moldova hökumətinin bəyanatında bildirilib.

    Sənəddə Moldova son illərdəki islahat tempini qoruyacağı təqdirdə üzvlük danışıqlarını 2028-ci ildə başa çatdıra biləcəyi qeyd olunub.

    Hesabata əsasən, Moldova Aİ-yə üzvlük prosesində ən çox irəliləyiş əldə edən dörd ölkədən biridir. Bu sıraya Monteneqro, Albaniya və Ukrayna da daxildir.

    Baş nazir Avropa Komissiyasının müsbət qiymətləndirməsini alqışlayaraq bunun ölkədə aparılan islahatların nəticəsini təsdiqlədiyini bildirib.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Moldova
    Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
    Moldova could complete EU accession talks in 2028, government says
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