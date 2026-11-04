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    Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 21:51
    Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году

    Молдова продвигается в процессе вступления в Европейский союз, а предварительное завершение переговоров в начале 2028 года является амбициозной, но достижимой целью, если страна сохранит темпы реформ.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Молдовы по итогам отчета Еврокомиссии о расширении ЕС на 2026 год.

    Сегодня посол Европейского союза в Кишиневе Ивона Пьорко вручила премьер-министру Молдовы Василе Тофану доклад Еврокомиссии по Молдове, который включает "дорожную карту" дальнейших действий Кишинева в процессе евроинтеграции.

    "Республика Молдова может завершить переговоры о вступлении в 2028 году, если сохранит тот же темп реформ, который она демонстрировала в последние годы", - указано в дорожной карте.

    Доклад подтверждает успехи, достигнутые Молдовой, и относит ее к числу четырех наиболее продвинувшихся в процессе вступления в Европейский союз стран, среди которых также Черногория, Албания и Украина.

    Премьер-министр приветствовал положительную оценку Европейской комиссии, подчеркнув, что она подтверждает результаты реформ, реализованных в последние годы, и приближение Молдовы к цели вступления в ЕС.

    Василе Тофан Республика Молдова Вступление в Евросоюз
    Moldova Aİ-yə üzvlük danışıqlarının ilkin mərhələsini 2028-ci ildə başa çatdıra bilər
    Moldova could complete EU accession talks in 2028, government says
    44 filmi
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