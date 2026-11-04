İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Gəncə" FIBA Avropa Kubokundakı növbəti matçında məğlub olub

    Komanda
    • 04 noyabr, 2026
    • 22:54
    Gəncə FIBA Avropa Kubokundakı növbəti matçında məğlub olub

    "Gəncə" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, V turda Rumıniyada "Universitatiya" komandasının qonağı olan Murad Dikmənin baş məşqçisi olduğu kollektivi 96:105 hesabı ilə uduzub.

    Xatırladaq ki, "Gəncə" yer aldığı C qrupunda daha əvvəl Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"a (62:80) və Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubuna uduzub - 63:92. Komanda evdə Portuqaliyanın "Sportinq" komandasını 69:67 hesabı ilə üstələyib.

    Gəncə BK FIBA Avropa Kuboku
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti