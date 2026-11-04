"Gəncə" FIBA Avropa Kubokundakı növbəti matçında məğlub olub
Komanda
- 04 noyabr, 2026
- 22:54
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"Gəncə" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, V turda Rumıniyada "Universitatiya" komandasının qonağı olan Murad Dikmənin baş məşqçisi olduğu kollektivi 96:105 hesabı ilə uduzub.
Xatırladaq ki, "Gəncə" yer aldığı C qrupunda daha əvvəl Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"a (62:80) və Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubuna uduzub - 63:92. Komanda evdə Portuqaliyanın "Sportinq" komandasını 69:67 hesabı ilə üstələyib.
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