    МИД Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политконсультаций - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 15:49
    МИД Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политконсультаций - ОБНОВЛЕНО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя государственного секретаря Швейцарии, руководителя евразийского подразделения Федерального департамента иностранных дел этой страны Пьер-Ива Фукса.

    Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

    Стороны рассмотрели расширение политического диалога, торгово-экономических связей, энергетического и транспортного сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций и платформ, планы Швейцарии в связи с ее председательством в ОБСЕ.

    Также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, включая текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период, продвигаемую Азербайджаном мирную повестку, восстановительные и строительные работы, разминирование на освобожденных территориях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Также сегодня состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии. С азербайджанской стороны консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, со швейцарской - Пьер-Ив Фукс.

    Азербайджан и Швейцария проведут двусторонние межмидовские политические консультации.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Швейцарии в Азербайджане.

    Дипмиссия отмечает, что политические консультации пройдут в Баку.

    "Швейцарская делегация во главе с помощником государственного секретаря, руководителем евразийского отдела федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер-Ив Фуксом находится с визитом в Азербайджане для проведения двусторонних политических консультаций", - подчеркивает посольство.

    Azərbaycan və İsveçrə XİN-ləri siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundunu keçirib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:01
    Фото

    В Ирпени почтили память академика Зарифы Алиевой

    Внешняя политика
    16:57
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    16:56

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    Финансы
    16:54

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Финансы
    16:49

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Другие страны
    16:43

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Внешняя политика
    16:42

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Финансы
    16:39

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    16:36

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Бизнес
    Лента новостей