МИД Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политконсультаций - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя государственного секретаря Швейцарии, руководителя евразийского подразделения Федерального департамента иностранных дел этой страны Пьер-Ива Фукса.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

Стороны рассмотрели расширение политического диалога, торгово-экономических связей, энергетического и транспортного сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций и платформ, планы Швейцарии в связи с ее председательством в ОБСЕ.

Также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, включая текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период, продвигаемую Азербайджаном мирную повестку, восстановительные и строительные работы, разминирование на освобожденных территориях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также сегодня состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии. С азербайджанской стороны консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, со швейцарской - Пьер-Ив Фукс.

Азербайджан и Швейцария проведут двусторонние межмидовские политические консультации.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Швейцарии в Азербайджане.

Дипмиссия отмечает, что политические консультации пройдут в Баку.

"Швейцарская делегация во главе с помощником государственного секретаря, руководителем евразийского отдела федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер-Ив Фуксом находится с визитом в Азербайджане для проведения двусторонних политических консультаций", - подчеркивает посольство.