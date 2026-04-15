МИД Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политконсультаций - ОБНОВЛЕНО
- 15 апреля, 2026
- 15:49
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя государственного секретаря Швейцарии, руководителя евразийского подразделения Федерального департамента иностранных дел этой страны Пьер-Ива Фукса.
Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Швейцарией.
Стороны рассмотрели расширение политического диалога, торгово-экономических связей, энергетического и транспортного сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций и платформ, планы Швейцарии в связи с ее председательством в ОБСЕ.
Также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, включая текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период, продвигаемую Азербайджаном мирную повестку, восстановительные и строительные работы, разминирование на освобожденных территориях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Также сегодня состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии. С азербайджанской стороны консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, со швейцарской - Пьер-Ив Фукс.
Азербайджан и Швейцария проведут двусторонние межмидовские политические консультации.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Швейцарии в Азербайджане.
Дипмиссия отмечает, что политические консультации пройдут в Баку.
"Швейцарская делегация во главе с помощником государственного секретаря, руководителем евразийского отдела федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер-Ив Фуксом находится с визитом в Азербайджане для проведения двусторонних политических консультаций", - подчеркивает посольство.